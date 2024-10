Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Ibatiba

No município de Ibatiba, os eleitores elegeram os 11 vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos na Terra dos Tropeiros neste domingo (6):

* Fernando Vieira – Porkin (Republicanos) – 801 votos

* Robervânia Bento (PL) – 752 votos

* Vanito (PP) – 599 votos

* Marli De Santa Maria (MDB) – 597 votos

* Victor Willian (PL) – 589 votos

* Jadson Moreno (Republicanos) – 559 votos

* Pelé (PL) – 557 votos

* Jorcy (Podemos) – 461 votos

* Sidimar do Mercadinho (Novo) – 445 votos

* Professor Wesley (MDB) – 444 votos

* Marquinho Delega (DC) – 293 votos

