Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Ibitirama

No município de Ibitirama, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Ibitirama neste domingo (6):

* Adriana Eleotério (Podemos) – 520 votos

* Josimar Fuzil (PSD) – 500 votos

* Mychelle Vargas (Podemos) – 498 votos

* Zé Paulo (PP) – 383 votos

* Pedro Tuim (PSB) – 373 votos

* Marciel Moreira (PP) – 311 votos

* Dim do Cici (Republicanos) – 291 votos

* Adilson Barbosa (Podemos) – 159 votos

* Luciano Dias (PSD) – 144 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

