Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Irupi

No município de Irupi, no Caparaó, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos na Princesinha do Caparaó neste domingo (6):

* José Carlos da Fazenda (Podemos) – 810 votos

* João Batista (PP) – 498 votos

* Zé do Alemão (MDB) – 467 votos

* Romildo Afonso (MDB) – 439 votos

* Cristina Gonçalves (Podemos) – 432 votos

* Tininha do Genilson (PSB) – 378 votos

* João Dornelas (União) – 290 votos

* Léo Veterinário (PL) – 264 votos

* Oseias Pires (Podemos) – 228 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

