Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Iúna

No município de Iúna, no Caparaó, os eleitores elegeram os 11 vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Iúna neste domingo (6):

* Dimilsinho Flora (Podemos) – 774 votos

* Valci Tuiquinha (PSD) – 764 votos

* Paulinho Da Tôca (Podemos) – 711 votos

* Edson (PP) – 706 votos

* Adilsinho Diretor (PSDB) – 548 votos

* Jonathan (Podemos) – 513 votos

* Enfermeiro Emmanuel (PSDB) – 456 votos

* João Marcos da Agricultura (PSD) – 427 votos

* Helton Mariano (PL) – 425 votos

* Emerson Santos (União) – 420 votos

* Arilson Ferreira (União) – 344 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.