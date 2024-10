Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Jerônimo Monteiro

No município de Jerônimo Monteiro, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos na Terra da Laranja neste domingo (6):

* Matheus Mariola (PSB) – 733 votos

* Luiza Liparizi (PSDB) – 571 votos

* Dinim Pedreiro (PSDB) – 439 votos

* Duda da Saúde (Agir) – 436 votos

* Everaldo Carvão (PSB) – 420 votos

* Anu (PSB) – 413 votos

* Waguinho Masioli (PV) – 329 votos

* Celso Zucoloto (PSDB) – 272 votos

* Talba (PV) – 237 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

