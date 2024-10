Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Muniz Freire

No município de Muniz Freire, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos na Cidade Amizade neste domingo (6):

* Bruno Feletti (PDT) – 793 votos

* Daniel Elias (PSB) – 559 votos

* Ailton Vial (PSB) – 543 votos

* Jose Carlos Mação (PL) – 479 votos

* Zé Maria Policial (MDB) – 373 votos

* Arisio Fonseca (Podemos) – 319 votos

* Guri (MDB) – 313 votos

* Panela do Lanche (PRD) – 270 votos

* Siminho (PDT) – 259 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.