Eleições 2024: GCM fará segurança no cartório eleitoral de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal estará com o efetivo garantindo a segurança dos eleitores nas eleições municipais em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo domingo, 6 de outubro.

Segundo a prefeitura de Cachoeiro, nos dias 5 e 6 de , guardas farão a segurança no cartório eleitoral do município. No sábado (5), oito guardas municipais estarão apostos em todos os locais de votação e três servidores no sistema viário. À noite, apenas seis guardas atuarão no efetivo.

Já no domingo (6), dia da votação, 21 guardas estarão apostos para a segurança nos locais de votação, três servidores no sistema viário e quatro agentes no trânsito.

Eleições no Sul do Espírito Santo

A região Sul do Estado contará com 12 Zonas Eleitorais, cobrindo 371 locais de votação com 12 Juízes Eleitorais.

Data e horário das eleições do primeiro turno

No próximo domingo (6), todos os eleitores poderão ir aos locais de votação à partir das 8h até às 17h do horário de Brasília. A apuração e divulgação dos resultados para todos os cargos será iniciada à partir das 17h da hora oficial de Brasília.