Eleições 2024: veja os vereadores eleitos em Atílio Vivácqua

Os eleitores de Atílio Vivácqua foram às urnas, neste domingo (6), e elegeram o prefeito Helinho Lima (PSB) com 54,05% dos votos.

Também elegeram os vereadores que vão compor a próxima legislatura, a partir de 2025, na Câmara Municipal. Confira os vereadores eleitos em Atílio Vivácqua, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

