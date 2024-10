Eleições 2024: veja os vereadores eleitos em Presidente Kennedy

Os eleitores de Presidente Kennedy foram às urnas, neste domingo (6), e reelegeram o prefeito Dorlei Fontão (PSB) com 55,40%% dos votos.

Porém, a situação do candidato está sub judice, uma vez que teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que alegou que Dorlei está tentando um terceiro mandato consecutivo, mas a equipe jurídica entrou com recurso e vai tentar reverter a situação.

Também elegeram os vereadores que vão compor a próxima legislatura, a partir de 2025, na Câmara Municipal. Confira os vereadores eleitos em Presidente Kennedy, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

TIMÁ (PSB) – 939 votos

JÚNIOR DE GROMOGOL (PSB) – 839 votos

BARTOLOMEU DEZ IRMAOS (PODE) – 791 votos

TERCINHO (PODE) – 707 votos

JORGE CANCELAS (REPUBLICANOS) – 484 votos

MARQUINHO DA COOPERATIVA FILHO (PSD) – 482 votos

ULISSES BARRETO (PP) – 439 votos

ROBSON BRADDOK (PP) – 381 votos

FABIULA BARRETO (PSB) – 365 votos