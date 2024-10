Eleições 2024: Weverson Meireles e Muribeca vão se enfrentar no 2º turno na Serra

O candidato pelo PTD, Weverson Meireles, vai enfrentar o candidato do Republicanos, Pablo Muribeca, no segundo turno das eleições da Serra. Weverson Meireles teve 39,66% dos votos e Muribeca 25,21% votos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 263.957 votos no total. A eleição na Serra teve 3,89% votos brancos e 3,46% votos nulos.

Weverson Meireles tem 33 anos, é solteiro, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de Administrador. Ele tem um patrimônio declarado de R$ R$ 676.000,00.

A vice é a Delegada Gracimeri, de 53 anos, do MDB. Os dois fazem parte da coligação “Amor pela Serra” formada pelos partidos PDT / MDB / PODE / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / UNIÃO.

Pablo Muribeca tem 33 anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Ele não tem um patrimônio declarado no TSE.

A vice é Magda Novaes, de 60 anos, do Republicanos. Os dois fazem parte da coligação ‘AMuda Serra formada pelos partidos REPUBLICANOS / PRD / PSD / DC.

