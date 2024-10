Eleitores vão às urnas em Cachoeiro e todo o Sul do ES

Neste domingo (6), eleitores de Cachoeiro e todo o Sul do Espírito Santo vão às urnas decidir quem vai governar as suas cidades a partir de 2025.

Nessas eleições, os cidadãos poderão votar nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Em Cachoeiro, a maior cidade do Sul do Espírito Santo, 134.209 eleitores estão aptos a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O horário de votação será das 8h às 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília/DF.

Onde votar

Quem ainda não sabe o local de votação, pode consultar por meio do autoatendimento do TSE. Link abaixo:

https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral

