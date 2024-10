Em dois anos, Casa Rosa já fez mais de 16 mil atendimentos em Cachoeiro

Inaugurada em 2022, a Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa) já realizou mais de 16 mil atendimentos. O espaço estabeleceu um importante avanço na promoção da saúde do público feminino em Cachoeiro.

Na unidade, localizada na praça Jerônimo Monteiro, à subida da rua Costa Pereira, são ofertados serviços variados, atendendo às necessidades de saúde e bem-estar das mulheres do município.

Um dos destaques de atendimentos foi o número de ultrassonografia – até o momento, foram mais de 8,5 mil. Além disso, na Casa Rosa, também são ofertados outros atendimentos especializados, como ginecologia e psicologia, em demandas originadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, que realizam o encaminhamento o conforme o estado clínico da paciente.

A Casa Rosa, como Centro de Referência de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, oferece ao público infantil, consultas em pediatria, psicologia e odontopediatria e já realizou mais de 2,4 atendimentos.

“A Casa Rosa é uma grande conquista da Saúde para nossa cidade. O número de atendimentos só reflete a importância desse equipamento, especialmente, para as mulheres de Cachoeiro. Melhorar a saúde do município sempre foi um dos grandes compromissos da nossa gestão”, expressa a secretária municipal de Saúde interina, Caroline Jacomelli Silva.

“Sem dúvidas, a Casa Rosa representou um significativo avanço para nossa rede municipal de saúde, concentrando diversos tipos de atendimentos, com equipes multidisciplinares prontas para acolher e atender as mulheres de Cachoeiro”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Atendimento na Casa Rosa

Com horário de funcionamento das 7h às 16h, a Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” atende as pacientes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município – a lista com endereço de todas pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/saude-semus.

Principais serviços que são oferecidos na Casa Rosa:

Ginecologia;

Psicologia;

Pediatria;

Odontopediatria;

Nutrição;

Odontologia;

Consultas de pré-natal de alto risco;

Programa de planejamento familiar com inserção de DIU;

Orientações sobre métodos contraceptivos com solicitação de laqueadura das trompas;

Realização de testes rápidos (sífilis, HIV e hepatites B e C);

Ultrassonografias

Sala de vacinação;

Apoio e acompanhamento em episódios de violência.