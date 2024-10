Embaixada Fla Cachoeiro comemora 10 anos; veja como participar

Neste domingo (27), às 11h, a Embaixada Fla Cachoeiro comemora 10 anos de existência, e para comemorar, uma grande festa será realizada no salão social do Clube Ita.

O evento contará com participações especiais de Rondinelli e Raul Plassmann, o goleiro presente na conquista do Mundial. Além deles, também estarão presentes ex-jogadores capixabas, que tiveram passagens pelo rubro-negro.

Sobretudo, além da presença ilustre desses atletas, serão sorteados: uma camisa oficial do Flamengo, um Pacote Maracanã, que da direito ao acesso nos clássicos do Flamengo como mandante no Maracanã e, diversos outros brindes.

Além de todas essas presenças ilustres e diversos brindes, a música também estará presente, com o grupo Samba para Todos, que promete agitar ainda mais a festa.

Ingressos

Os ingressos para este grande evento, estão custando R$ 30,00 cada unidade, e os pontos de venda estão espalhados pela cidade, sendo eles: Embaixada Fla Cachoeiro, Distribuidora Tonho e Midinho, Bar Stragalar e Bar do Tonho.