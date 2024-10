Emily em Roma? Macron diz que vai brigar para série continuar em Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, não resistiu e caiu nas graças da série, Emily em Paris. Tanto que, durante uma entrevista, ele implorou para que a atração continuasse sendo transmitida em terras parisienses.

Em entrevista à revista Variety, Macron destacou a importância da série para a imagem de Paris e para a promoção do turismo, e alfinetou a cidade italiana que poderia se tornar a nova ‘casa’ do programa na quinta temporada: “Emily in Paris em Roma não faz sentido.”

A longa entrevista para a revista americana Variety, foi publicada na última quarta-feira (9), às vésperas da Cúpula da Francofonia uma conferência sobre a língua e a cultura francesas que reunirá quase 50 chefes de estado.

O presidente falou, ainda, da participação da primeira-dama francesa Brigitte Macron na quarta temporada da série. “Fiquei super orgulhoso e ela ficou muito feliz em fazer isso. São apenas alguns minutos, mas acho que foi um momento muito bom para ela. Acho que é bom para a imagem da França. ‘Emily in Paris’ é super positivo em termos de atratividade para o país. Para o meu próprio negócio, é uma iniciativa ótima”, contou.

Com quatro temporadas na Netflix e renovada para a quinta neste ano, a série ‘Emily em Paris’ é um sucesso desde o lançamento, em 2020. O seriado é estrelado por Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Lucien Lavinsccount (Alfie), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie) e mais.