Empresa de mármore e granito está com oportunidade em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Santa Cruz, empresa de mármore e granito, localizada na rua Maria Paiva Simonato, número 31, no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma vaga de emprego disponível, para função de ajudante de polidor.

Para o preenchimento da vaga de emprego, alguns requisitos são necessários, como: conhecimento no setor de rochas e transporte próprio. Sobretudo, os interessados na vaga, devem enviar o currículo para o número de telefone (28) 99921-0765.

Benefícios

Salário compatível com o mercado

Vale-refeição e vale-alimentação

Seguro de vida

