Fábrica está contratando em Venda Nova do Imigrante; confira

Precisando trabalhar? A Laticínios Venda Nova, fábrica especializada em produtos lácteos, está com uma vaga de emprego disponível, para função de auxiliar de laboratório. A fábrica fica localizada em Bananeiras, Venda Nova do Imigrante.

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são necessários, sendo eles: residir em Venda Nova do Imigrante; atitude proativa; disposição para aprender; capacidade de seguir instruções; trabalhar em equipe; compromisso com a qualidade; segurança no local de trabalho; ensino médio completo; pacote office básico; comunicação; iniciativa; foco em resultado; resiliência; agilidade e inovação.

Os interessados na vaga de emprego, devem enviar o currículo para o e-mail: gilsiane@mutumilklaticinios.com.br ou beethoven@mutumilklaticinios.com.br. Sobretudo, outra forma de enviar o currículo, é através do site. Acesse clicando aqui!

