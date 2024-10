Empresa de mármore está contratando em Cachoeiro; confira as vagas

Procurando trabalho? A Pedra Lisa, empresa de mármore e granito, está com duas vagas de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa, que fica localizada em Córrego dos Monos, na Rodovia ES 489, que liga Cachoeiro à Atílio Vivacqua, está disponibilizando vagas para as funções de polidor e vendedor interno.

Sobretudo, os interessados devem entrar em contato com a empresa até o dia 31 de outubro de 2024, através do número: (28) 99995-7311.

Requisitos:

Habilidades:

Requisitos:

Habilidades comportamentais:

