Marataízes: nova loja está com diversas vagas de emprego em aberto

A Casas Franklin, nova loja de casa, mesa e banho em Marataízes, está com diversas vagas de emprego disponíveis, em diferentes funções.

Leia também: Cachoeiro: empresa do ramo alimentício oferece oportunidade de emprego

No total, são 12 oportunidades disponibilizadas pela empresa, para as funções de: gerente, vendedor, operadora de caixa e auxiliar de serviços gerais. Contudo, entre os benefícios das vagas estão: assistência médica, medicina em grupo, assistência odontológica, seguro de saúde, vale-transporte.

Os interessados nas vagas de emprego devem realizar o cadastro nos links abaixo ou encaminhar um e-mail para: recrutamento@casasfranklin.com.br.

Gerente (uma vaga)

Vendedor (oito vagas)

Operadora de caixa (duas vagas)

Auxiliar de serviços gerais (uma vaga)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.