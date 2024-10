Encontro debate importância da agricultura familiar em Mimoso do Sul

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim vai realizar, no dia 27 de outubro, o Encontro Sul Capixaba Bem Viver da Agricultura Familiar com o tema Fé e Desenvolvimento Sustentável. O evento acontece na comunidade de Palmeira, em Mimoso do Sul.

No encontro haverá palestras para reforçar a importância da agricultura familiar e também a valorização do trabalho no campo. Outro tema abordado será como a crise climática pode influenciar o desenvolvimento agrário.

Leia também: Cachoeiro: 1º Seminário de Turismo Religioso começa nesta terça (15)

Além dessas atividades, durante o evento haverá momento de confraternização, sorteio de brindes, atividades culturais, feira com produtos produzidos pela agricultura familiar e missa com o bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa.

De acordo com o Vigário Episcopal para Ação Social, pe. Evaldo Ferreira, o encontro nasceu do desejo de fortalecer a agricultura familiar e os pequenos produtores para que de fato pudessesm ter condições dignas e terem seus trabalhos valorizados.

“Então, o objetivo é reunir agricultores, estudantes e comunidades que atuam na agricultura familiar proporcionando um espaço de fé cristã, confraternização, troca de experiência, além de incentivar a solidariedade e construção de estratégias de fortalecimento da agricultura familiar no sul do Espírito Santo”, disse.

Segundo o vigário, a escolha de Mimoso do Sul foi feita por ter sido um município recentemente muito afetado pela chuva.

“É um momento de ser uma presença nesse município para que outras comunidades também possam se empoderar e fortalecer a agricultura familiar”, reforcou o padre.

Confira a programação:

Domingo 27/10

7h30 – “Café do Bem” – Boas Vindas a todos os participantes do Encontro;

8h30 – Abertura Oficial:

• Apresentação do Grupo de Trabalho – Contextualização do Bem Viver da Agricultura Familiar no Sul do Estado;

• O Bem Viver na Agricultura Familiar – Regional Cáritas Brasileira MG;

9h20 – Crise Climática – Maurício Biesek – Consultor de Políticas do Desenvolvimento Agrário do MDA;

10h – Momento da Colheita dos frutos do Bem Viver da Agricultura Familiar do Sul do Espírito Santo:

• Acesso a terra – Juventude de Feliz Lembrança;

• O Protagonismo das Mulheres na Economia Familiar – Raryane Rodrigues Silva – Grupo Pó de Mulheres;

• Cuidado da Casa Comum: O Bosque que Fala – Sr. João Martins – Produtor Rural de Rio Novo do Sul;

10h40 – Mística (EFA – Belo Monte) / Sorteio Prêmios;

11h – Oportunidades e desafios para a Agricultura Familiar:

• Palestra Laércio André Nochang – Superintendente Federal do Desenvolvimento Agrário do Espírito Santo – Sfda/Es;

• Rogério Favoretti – Subsecretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF);

12h – Celebração Eucarística com o Bispo Diocesano;

12h30 – Leitura da Carta do Encontro do Bem Viver da Agricultura Familiar;

12h45 – Almoço – com Atração Cultural:

• Feira dos Saberes e Sabores da Agricultura Familiar;

• Apresentação do Boi Pintadinho de Palmeiras;

15h – Encerramento do Evento.