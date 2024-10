ES investe em biodigestores para tratar esgoto rural

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) adquiriu e está em fase final de instalação de 542 Kits de tratamento de efluentes domésticos, que têm como objetivo promover o tratamento de esgoto doméstico na área rural em Unidades Demonstrativas (Microbacias), localizadas em quatro municípios no sul do Estado, reduzindo a carga poluente e contribuindo para a saúde e a segurança hídrica da população nessas áreas.

