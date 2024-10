ES vai fomentar negócios com impacto socioambiental

O Governo do Estado acaba de publicar o Decreto nº 5.857-R, que estabelece critérios para o enquadramento de Negócios de Impacto Socioambiental (Nisa). A iniciativa tem como objetivo garantir a boa execução da Política Estadual de Fomento aos Investimentos e Negócios de Impacto Socioambiental, promovendo maior transparência e um ambiente favorável ao desenvolvimento de projetos que tragam benefícios sociais, ambientais e econômicos para a população capixaba.

