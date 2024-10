Escassez de animais e demanda aquecida impulsionam preços do boi

O preço do boi gordo continua em disparada, atingindo um patamar histórico e desafiando os atores da cadeia produtiva. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o Indicador do boi gordo CEPEA/B3 fechou a R$ 300,30 na quarta-feira (16), um valor não visto há 20 meses.

A principal causa dessa alta expressiva é a escassez de animais para abate. A seca que atingiu o país no segundo trimestre, aliada às queimadas acima da média em agosto e setembro, acelerou a comercialização de animais prontos para abate. Mesmo com os confinamentos representando uma parcela significativa das escalas de abate, a oferta de animais a pasto, que é determinante para a formação dos preços, tem sido insuficiente.

