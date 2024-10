Escassez de animais eleva preços do boi gordo em 9,1% em outubro

A oferta limitada de bovinos prontos para abate tem impulsionado uma forte alta nos preços em diversas regiões do Brasil. Segundo dados do Cepea, o indicador do boi gordo acumulou uma alta de 9,1% na primeira quinzena de outubro, encerrando o período a R$ 299,25 por arroba.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/pecuaria/escassez-de-animais-eleva-precos-do-boi-gordo-em-91-em-outubro/