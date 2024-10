Especialista fala sobre os mitos e verdades sobre o uso de tranças

As tranças são um penteado tradicional e prático, adotado por muitas pessoas que buscam proteger e estilizar o cabelo, especialmente crespo e cacheado.

No entanto, apesar de sua popularidade, existem muitos mitos e dúvidas sobre os efeitos das tranças no crescimento e na saúde dos fios.

Laíza França, cabeleireira com oito anos de experiência e especialista em tranças, mega hair, dreads e tratamentos para cabelos crespos, compartilha alguns esclarecimentos importantes sobre o assunto.

Tranças fazem o cabelo crescer mais rápido?

Um dos mitos mais comuns é a ideia de que as tranças fazem o cabelo crescer mais rapidamente. Laíza esclarece que as tranças, por si só, não aceleram o crescimento dos fios.

“O que realmente acontece é que, ao proteger o cabelo e evitar manipulação constante, como escovação e calor excessivo, há uma preservação maior do comprimento”, explica.

Com menos quebra, o cabelo retém seu comprimento natural, e ao retirar as tranças, a diferença no tamanho fica mais visível, o que pode gerar a sensação de crescimento acelerado. “É mais uma questão de proteção do que de crescimento acelerado”, afirma Laíza.

Pomada modeladora pode causar problemas?

Outra dúvida frequente entre os clientes de Laíza é sobre o uso da pomada modeladora. Esse produto é bastante utilizado para fixar as tranças e garantir um acabamento mais polido. No entanto, a especialista esclarece que a pomada não tem impacto direto no crescimento ou na saúde do cabelo. “Ela é um produto puramente estético”, ressalta.

Mesmo assim, é importante tomar precauções, especialmente em relação a possíveis reações alérgicas. “Sempre oriento meus clientes a verificarem a composição do produto e informarem sobre alergias antes de começarmos qualquer procedimento. Isso garante segurança e tranquilidade durante o processo”, acrescenta.

Além disso, Laíza chama atenção para o cuidado necessário ao molhar os cabelos com pomada aplicada. “Se a pomada escorrer e entrar em contato com os olhos, pode causar irritação e ardência. Recomendo que os clientes lavem bem o rosto e evitem molhar o cabelo logo após a aplicação, ou optem por produtos resistentes à água”, orienta.

Cuidados gerais ao usar tranças

Manter as tranças exige alguns cuidados específicos, mas nada muito diferente do que é necessário com outros tipos de penteados. “Assim como o shampoo pode causar irritação se entrar em contato com os olhos, o mesmo acontece com a pomada”, compara Laíza. Segundo a cabeleireira, é fundamental seguir as orientações para manter o couro cabeludo limpo e saudável durante o tempo em que as tranças estão sendo usadas.

O trabalho de Laíza vai além de simplesmente trançar os cabelos de seus clientes. Ela se preocupa em informar e educar sobre a manutenção e os cuidados necessários para garantir que as tranças ajudem a preservar a saúde dos fios, mantendo o cabelo protegido e bonito. “Com os cuidados certos, as tranças podem ser uma ótima opção para quem quer dar um descanso ao cabelo natural e ainda ficar estiloso”, conclui.