Espírito Santo terá primeiro mestrado em cafeicultura a partir de 2025

O Espírito Santo vai ganhar o primeiro programa de mestrado profissional em cafeicultura, setor de grande relevância para a economia estadual e nacional. Aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o curso é resultado de uma parceria estratégica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) Campus Itapina e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sendo oferecido no Ifes Campus Itapina, no município de Colatina.

