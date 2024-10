Estreia de ‘Terrifier 3’ registra um caso de vômito na cena de abertura

Terrifier 3, terceiro filme da franquia sangrenta de terror, já está repetindo os feitos de seus dois filmes antecessores. Em uma primeira exibição no Reino Unido, o filme de Damien Leone registrou 11 abandonos da sala e um caso de vômito. Tudo isso aconteceu só na cena de abertura.

Os relatos foram confirmados pela produção do filme e pelo próprio diretor. Damien Leone comentou em uma publicação no X ter “testemunhado coisas doidas” nesta primeira exibição.

Anteriormente, explicando o motivo pelo qual ele recusou ofertas de grandes estúdios de Hollywood para produzir o terceiro filme, Leone havia falado sobre a cena inicial: “Eu sabia que eles nunca me deixariam gravar os 10 primeiros minutos que eu queria de Terrifier 3. Então eu pensei ‘vamos nos manter verdadeiros ao que essa franquia é ‘”.

Em 2022, Terrifier 2 atingiu sucesso de boca a boca particularmente por causa dos relatos de enjoo nas primeiras sessões. Os vídeos das pessoas saindo da sala e os registros de mal-estar fizeram do filme um sucesso viral – e acabaram por garantir uma sequência.

Como esses são um aspecto positivo para um filme assumidamente nojento, os casos são divulgados com orgulho pela organização do filme. Dessa forma, acabaram por se tornar parte do marketing da franquia.

Sinopse, elenco e data de estreia do Terrifier 3

Terrifier 3 se passa cinco anos depois dos eventos do primeiro filme, com Sienna tentando reconstruir sua vida após o ataque de Art, o Palhaço. Em um contexto natalino, o assassino retorna para arruinar com as festividades.

Além disso, o terceiro filme conta com o retorno de Lauren LaVera como Sienna e David Howard Thornton como Art. Terrifier 3 tem estreia marcada para o dia de Halloween, 31 de outubro, nos cinemas.

Estadao Conteudo