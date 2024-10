Evento lotado marca a força da chapa Juntos pela Advocacia à presidência da 2ª Sub da OAB/ES

A chapa Juntos pela Advocacia, composta por Henrique Tavares e Priscila Thomaz, recebeu mais de 350 advogados no Cerimonial Bom Gosto, em Cachoeiro de Itapemirim, durante o lançamento oficial da candidatura na noite de terça-feira (22).

Entre os convidados e apoiadores, estavam Érica Neves, candidata à presidência da OAB/ES pela Chapa Verde e membro do mesmo grupo que apoia Tavares, e Ben-Hur, que concorre à presidência estadual da Ordem dos Advogados pela Chapa Azul, também ligada a Priscila. A coalizão de chapas adversárias na Grande Vitória, em apoio a uma única candidatura à 2ª Subseção, é um marco inédito no Estado.

Advogado há 22 anos, Henrique se colocou à disposição da classe para presidir a subseção – que abrange os municípios de Cachoeiro, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Atílio Vivácqua e Muqui – com objetivo de renovar o núcleo da OAB/ES no Sul capixaba, com propostas que vão desde a criação de comissões permanentes de diálogo com o judiciário, apoio ao jovem advogado, modernização da subseção, capacitação e atualização dos profissionais da advocacia à comissão de prerrogativas para garantir que todas as demandas sejam resolvidas até sua solução final, entre outras.

“É uma honra e uma grande responsabilidade representar a advocacia na 2ª Subseção da OAB. Queremos uma gestão mais próxima, acessível e que realmente estreite os laços com a nossa classe. Essa é a nossa visão. Representamos cada uma das faces da advocacia, e nossa missão é ouvir e dar voz a todos vocês, para que possamos planejar e implementar ações que realmente façam a diferença no dia a dia do advogado”, destacou Tavares.

As eleições para a presidência da 2ª Subseção da OAB/ES acontecem no dia 22 de novembro, de forma virtual, e é obrigatória para todo profissional da advocacia inscrito na Ordem dos Advogados.

Para Priscila Thomaz, candidata à vice-presidência ao lado de Henrique Tavares, este é o momento de renovação para a advocacia, e o evento reforçou esse sentimento para a chapa.

“É extremamente gratificante poder contribuir para o desenvolvimento da nossa classe. Reencontrar amigos, veteranos e novos colegas, que, assim como eu e Henrique, acreditam nessa renovação e desejam fortalecer a união entre os advogados. E como não falar de união, quando duas chapas distintas se juntam nesta candidatura em prol de Cachoeiro? Estamos muito felizes com a casa cheia e com a expectativa de cada um aqui presente. É uma honra imensa.”