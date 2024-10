Exposição “Moradores da Floresta” traz ao ES mais de 100 espécimes

Uma experiência imersiva, em que observamos e somos observados pelos animais que moram em nossas florestas. Uma exposição itinerante. Uma técnica inovadora de preservação de tecido biológico. Produção capixaba. Tudo isso, e muito mais, poderá ser conferido na exposição “Moradores da Floresta”, que será inaugurada em Montanha (norte do Espírito Santo) no dia 10/10. A exposição, que contará com mais de 100 espécimes plastinados de animais e de anatomia humanos, ficará no município até o dia 19/10, e em 2024 ainda passará por Vila Velha, Colatina e Guarulhos-SP.

