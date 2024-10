PF cumpre mandados em residências e lojas de suplementos no Sul do ES

Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão em residências e lojas de suplementos, ligados aos investigados de fabricar e vender ilegalmente anabolizantes em Cachoeiro, Marataízes, Castelo e Anchieta.

Segundo a PF, a investigação iniciou em 2021, após a descobrirem um laboratório clandestino de anabolizantes em Piúma. Na época, duas pessoas foram presas.

Durante as investigações, foram identificados que as matérias-primas usadas para a produção dos anabolizantes eram importadas de forma irregular de países como China e Paraguai.

Ao todo, mais de 40 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. “O objetivo da operação é coibir a disseminação de substâncias sem registro na Anvisa, que podem causar danos à saúde dos consumidores, devido ao desconhecimento sobre a real composição dos produtos, uso indiscriminado e sem qualquer orientação médica”.

A PF informou que os investigados poderão responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 do Código Penal), cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e multa.

