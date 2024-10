Feira em Venda Nova promete movimentar o setor madeireiro no Estado

O município de Venda Nova do Imigrante se prepara para ser palco de um dos maiores encontros do setor florestal e madeireiro do Brasil.

Com entrada gratuita, a feira reúne grandes nomes como Suzano, Placas do Brasil, Senai, Sebrae e muito mais. Além de discussões técnicas e oportunidades comerciais, o evento terá atrações interativas como a Olimpíada da Madeira e o Dia de Campo em Pindobas.

O prefeito Paulinho Minetti, frisa que a feira é uma oportunidade única de impulsionar o setor madeireiro. “A Feira Espírito Madeira é uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento da indústria madeireira em nossa região”, afirma Minetti.

O evento também conta com o apoio de Pablo Silva Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves: “O Espírito Santo já é um dos maiores produtores nacionais, e este evento fortalece ainda mais a nossa posição no mercado.”

E o especialista Almir Deoud destaca o uso da tecnologia no processo. “A feira é uma plataforma fundamental para discutir o uso de tecnologia e capacitação de pessoal, essenciais para a competitividade do Espírito Santo.”

Grande expectativa

A expectativa é que a edição de 2024 supere o sucesso da primeira, que já impactou mais de 10 mil pessoas e movimentou R$ 26 milhões em negócios. Valdeir Nunes, presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, acredita que o evento atrairá um público ainda maior e mais expositores.

Serviço:

Data: 7 a 9 de novembro

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução | PMVNI