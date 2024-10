Fight Music Show: veja onde assistir as lutas de Popó e Mc Livinho

Chegou o grande dia para os fãs de lutas e entretenimento! Neste sábado (12), portanto, o Fight Music Show 5 promete emoções com o aguardado confronto entre Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial de boxe, e o argentino Jorge “El Chino” Miranda.

O evento acontece no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, e o Brasil x Argentina é o destaque principal de uma noite repleta de celebridades e atletas renomados.

Entretanto, o evento traz outras grandes atrações, como o duelo do medalhista olímpico Esquiva Falcão contra Morramad Araújo. Conta ainda com a participação de figuras conhecidas do entretenimento, como MC Livinho, Lucas Penteado e Nego do Borel, que também sobem ao ringue.

Onde assistir ao Fight Music Show 5

O Fight Music Show 5 terá transmissão ao vivo a partir das 18h (horário de Brasília) pelo Canal Combate e SporTV3, garantindo, assim, que os fãs de lutas possam acompanhar todos os momentos do evento em tempo real.

Porém, para quem prefere assistir pela TV aberta, a TV Globo irá exibir os melhores momentos após o “Super Cine”.

Card completo do Fight Music Show 5:

Acelino ‘Popó’ Freitas x Jorge ‘El Chino’ Miranda

MC Livinho x Fe Alves

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Rey Physique x Capial vs Pobre Loco e Jr Dublê

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Com uma mistura única de lutas profissionais e celebridades no ringue, o Fight Music Show 5 promete entreter os fãs de esportes de combate e de música, com uma noite que ficará marcada na história do entretenimento.