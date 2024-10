Figura querida em Cachoeiro, Irmã Otília completa 91 anos

Conhecida por sua dedicação aos pacientes do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, a Irmã Maria Joana Otília, religiosa da congregação Filhas de Jesus na Eucaristia, completou 91 anos neste sábado (5). A comemoração reuniu funcionários da Santa Casa e contou com visita do Vigário Episcopal para Ação Social da Diocese de Cachoeiro, Padre Evaldo Praça Ferreira.

A religiosa é uma das mais queridas figuras da cidade, principalmente no hospital. Foi lá que ganhou o apelido de “Anjo Branco de Cachoeiro”, por levar palavras de fé e a Eucaristia aos pacientes internados, sempre vestindo seu hábito branco.

E foi também na Santa Casa que a irmã passou momentos difíceis em 2023, quando ficou internada por seis dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma pneumonia.

A celebração aos 91 anos foi simples. No refeitório do hospital, a freira recebeu um bolo, alguns presentes e, após um momento de oração, soprou as velinhas.

“Estou comemorando 91 anos com muita alegria entre amigos e com a benção do padre Evaldo, estou muito feliz”, Expressou a freira que apesar da idade, exala lucidez e continua visitando pessoas internadas e funcionários da unidade, diariamente.

Conheça a história da Irmã Otília

Natural de Oliveira, em Minas Gerais, Irmã Otília está em Cachoeiro há mais de 50 anos e desde que chegou, em 1966.

Sétima filha de 14 irmãos, Irmã Otília começou sua vocação trabalhando com os doentes em Belo Horizonte. Quando tinha 17 anos, aproveitou a presença de um bispo em seu estado natal, Minas Gerais, para falar sobre seu desejo de ser freira. Após isso, segundo ela, o bispo a encaminhou para um colégio religioso no mesmo estado. A freira contou que, durante sua vida, levou conforto aos enfermos em vários locais, como Colatina e Vitória, além de Araxá e Governador Valadares, ambos municípios de Minas Gerais, e em cidades do Rio de Janeiro.

Ela lembrou que desde criança seu sonho era ser religiosa. “Minha vocação sempre foi cuidar dos doentes. Mesmo novinha, lavava nas mãos as roupas dos vizinhos doentes, para ajudar. Eu rezava muito. Mas não conhecia as irmãs. Custei a me decidir, pois não queria deixar minha família, meus pais e irmãos”, comentou.

Em 1960, recebeu o hábito e, nove anos mais tarde, fez os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência.

“Sou uma pessoa simples e só cumpro o que Jesus me mandou fazer. Se tivesse que escolher novamente, faria tudo de novo. Não peço nada a ninguém, mas se pudesse pedir, seria oração, só oração”, disse a religiosa, ao ser questionado o que gostaria de presente.

Como ela está hoje

Há 60 anos, Irmã Otília vive em Cachoeiro. Ela mora em uma residência de irmãs dentro do Colégio Jesus Cristo Rei, sede da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia.

Em junho de 2023, recebeu o título de Cachoeirense Presente nº 1, concedido pela Câmara Municipal e, nas comemorações dos seus 90 anos, o bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, esteve presente. Neste ano, por ocasião de um compromisso, não pode participar da comemoração, mas deixou sua carinhosa saudação e felicitações à freira.