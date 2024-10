Finlândia x Inglaterra ao vivo: confira detalhes do jogo da Liga das Nações

A seleção da Inglaterra enfrenta a Finlândia neste domingo (13), às 13h, no Estádio Olímpico de Helsinque. Essa é a quarta rodada do Grupo 2 da divisão B da Liga das Nações.

Depois de uma derrota inesperada em casa para a Grécia na rodada anterior, os ingleses precisam de um bom resultado para manter as chances de classificação para a elite da competição.

Atualmente, a Inglaterra ocupa a vice-liderança do grupo, com seis pontos. O time tem três a menos que a Grécia, que também entra em campo neste domingo contra a Irlanda. A Finlândia, por outro lado, amarga a lanterna do grupo, sem pontos, após três derrotas consecutivas, e busca sua primeira vitória para tentar uma recuperação improvável no torneio.

A pressão sobre a Inglaterra

A derrota para a Grécia foi um duro golpe para a equipe de Lee Carsley, que busca se redimir em Helsinque. Um novo tropeço neste domingo pode complicar ainda mais a situação dos ingleses, distanciando-os da chance de disputar a promoção à divisão principal da Liga das Nações.

Com o objetivo de se reerguer, a Inglaterra contará com jogadores em excelente fase, como Declan Rice, Jude Bellingham, e o artilheiro Ollie Watkins. No entanto, será preciso superar o fator casa e a determinação da Finlândia, que joga sem pressão, mas busca um resultado positivo diante de sua torcida.

Finlândia: Desafios e Esperança

A seleção da Finlândia, comandada por Markku Kanerva, não teve um bom desempenho até aqui na Liga das Nações, acumulando três derrotas. No entanto, jogando em casa, a equipe espera surpreender os ingleses com seu tradicional espírito de luta e contando com o veterano atacante Teemu Pukki para liderar o ataque.

Com a defesa reforçada por nomes como Adam Stahl e Hoskonen, além do goleiro Hradecky, a Finlândia espera dificultar o ataque inglês. Também busca criar oportunidades em contra-ataques rápidos com Robin Lod e Kamara.

Prováveis Escalações

Finlândia:

Hradecky; Adam Stahl, Hoskonen, Ivanov e Uronen; Schuller, Peltola, Robin Lod e Kamara; Antman e Pukki. Técnico: Markku Kanerva

Inglaterra:

Pickford; Walker, Guehi, Colwill e Lewis; Declan Rice, Grealish, Palmer e Bellingham; Gordon e Watkins. Técnico: Lee Carsley

Onde Assistir

O confronto Finlândia x Inglaterra será transmitido ao vivo pelo Sportv e também poderá ser acompanhado em tempo real pelo portal ge, a partir das 13h (horário de Brasília).

Este jogo é crucial para os ingleses manterem viva a esperança de classificação, enquanto os finlandeses buscam quebrar a série de derrotas e surpreender em casa.