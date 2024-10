Flores e feno ganham mercado na Arábia Saudita

O governo brasileiro recebeu a notícia da abertura do mercado saudita para a exportação de flores e feno do Brasil.

Esta é a terceira abertura de mercado na Arábia Saudita neste ano. Em março, foi autorizada a importação de sementes de hortaliças e, em agosto, de aves vivas.

Entre janeiro e setembro de 2024, o Brasil exportou aproximadamente US$ 2 bilhões em produtos agropecuários para a Arábia Saudita, que se posicionou como o 15º principal destino das exportações do setor.

