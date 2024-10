Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (22), às 19h30, Fluminense e Athletico-PR se enfrentam, em partida atrasada, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Fluminense x Athletico-PR?

O confronto, que será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o Fluminense vem embalado para o confronto, após vitória por 2 a 0, sobre o rival Flamengo. Atualmente, o tricolor briga na parte de baixo da tabela, ocupando a 15ª colocação, com 33 pontos conquistados.

Já o Athletico-PR, vem caindo cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro e, em seu último jogo, acabou sendo derrotado para o Corinthians, adversário direto na briga contra o rebaixamento, por 5 a 2. Contudo, com a derrota, o Furacão entrou na zona de rebaixamento, ficando na 18ª colocação, com 31 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias.

Athletico-PR (Lucho González): Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Gabriel, Erick e Esquivel (Fernando); Nikão, João Cruz (Cuello) e Pablo.

Ficha técnica:

Data: 22 de outubro (terça-feira)

22 de outubro (terça-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Fluminense x Athletico-PR: Premiere (pay-per-view)