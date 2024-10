Funcionária é encontrada morta dentro de forno do Walmart

Uma tragédia chocou a cidade de Halifax, no Canadá, quando uma funcionária da rede de supermercados Walmart foi encontrada morta dentro de um grande forno industrial instalado na unidade em que trabalhava. A vítima, identificada como Gursimran Kaur, tinha apenas 19 anos e era natural da Índia.

O caso, registrado no último sábado (19), está sob investigação da Polícia Regional de Halifax. Até o momento, as circunstâncias em torno da morte de Gursimran Kaur permanecem obscuras, e a polícia trabalha para esclarecer o que realmente aconteceu.

A comunidade local está em estado de choque com o ocorrido, e muitos expressam suas condolências à família da jovem. Gursimran, que recentemente completou 19 anos, era uma funcionária dedicada e querida entre os colegas de trabalho.

As autoridades do Walmart também se pronunciaram sobre o caso, expressando pesar pela morte da funcionária e garantindo que estão colaborando com as investigações. O incidente levanta preocupações sobre a segurança no ambiente de trabalho e as condições operacionais dos equipamentos utilizados na unidade.

Mais detalhes sobre o caso devem ser divulgados pela polícia nas próximas semanas, enquanto a investigação avança. A comunidade aguarda respostas e justiça para Gursimran Kaur, cuja vida foi tragicamente interrompida.