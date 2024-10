Fundo Amazônia: de R$ 643 milhões, só 11% foram repassados

O Fundo Amazônia, mecanismo criado pelo governo federal para o financiamento de ações de preservação e combate a crimes relacionados ao bioma, investiu apenas 11% dos R$ 643 milhões que recebeu em 2024, o equivalente a R$ 73 milhões.

As informações constam em levantamento realizado pelo g1, com base nos dados de transparência disponibilizados pelo fundo.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/fundo-amazonia-recebeu-r-643-milhoes-em-2024-mas-apenas-11-foram-repassados-para-projetos/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.