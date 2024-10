Furacão Milton: por que as mudanças climáticas tornam ciclones mais destrutivos?

Que eventos extremos têm sido, cada vez mais, frequentes não é novidade para ninguém. Entretanto, com a chegada do furacão Milton na costa leste dos Estados Unidos (EUA), o mundo volta a se questionar sobre a latente influência das mudanças climáticas na vida do Planeta.

Dessa forma, cenários como o que os EUA estão presenciando traz à tona a problemática da interferência desarmoniosa e calamitosa das ações humanas na natureza.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/furacao-milton-por-que-as-mudancas-climaticas-tornam-ciclones-mais-perigosos-e-destrutivos/