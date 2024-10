Game brasileiro ensina a identificar espécies de árvores; conheça

Um game de celular que promove a conscientização sobre o cuidado com o meio-ambiente e a conexão com a natureza, ao mesmo tempo em que ajuda a mapear e monitorar árvores em territórios urbanos para o posterior desenvolvimento de políticas públicas. Esta é a proposta do Avant Garden, jogo mobile cujo objetivo é “capturar” e interagir com árvores reais, acumulando pontos e itens especiais para subir de nível.

De acordo com Paulo Hartmann, CEO do Avant Garden, o jogo surgiu de uma preocupação antiga, relativa à queda de árvores em São Paulo. Ao pensar em estratégias de monitoramento ambiental que envolvessem a participação voluntária do público geral, o formato de game foi escolhido justamente para fomentar a participação do público jovem: “até porque são eles que irão receber o “belo” legado que as gerações anteriores deixaram na falta de cuidado com o meio ambiente”, completa.

