Golfinhos estão respirando microplástico, aponta pesquisa

Pela primeira vez, resíduos de microplástico foram encontrados no pulmão de golfinhos. Tudo indica que, quando esses bichos vêm à superfície para respirar, eles estão inalando pequenas partículas insolúveis de plástico. A descoberta preliminar foi publicada na revista Plos One.

A pesquisa coletou amostras de ar exalado de golfinhos-nariz-de-garrafa em dois locais nos Estados Unidos: Sarasota Bay, na Flórida, local mais urbano, e Barataria Bay, na Louisiana, na zona rural. Foi encontrado microplásticos na respiração exalada de todos os 11 golfinhos testados, levando os pesquisadores a acreditar que os plásticos inalados estavam no ar.

Muitos dos microplásticos encontrados nas amostras de respiração dos golfinhos eram de poliéster, um polímero comum usado na fabricação de roupas. Eles liberam grandes quantidades de partículas quando lavadas, especialmente em ciclos de alta temperatura.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/golfinhos-estao-respirando-microplastico-aponta-pesquisa/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.