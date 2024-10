Governo endurecerá penas para crimes ambientais nesta terça-feira (15)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública entregará um projeto de lei que visa penalizar mais rigorosamente autores de crimes ambientais como provocar incêndios florestais nesta terça-feira (15). O Ministro titular da pasta com as novas penas é o ministro Ricardo Lewandowski, que no início do mês fez o comunicado da iniciativa em resposta a pressões de governadores e parlamentares frente ao cenário devastador das queimadas de setembro. O comunicado foi feito, hoje mais cedo, pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

