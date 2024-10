Grande Vitória: bicicletas infantis compartilhadas de graça no dia 12

No Dia das Crianças, 12 de outubro, a criançada terá mais uma opção de diversão para aproveitar a data. Isso porque as bicicletas compartilhadas infantis do Bike Vitória, em Vitória e BikES, em Vila Velha, estarão disponíveis gratuitamente durante todo o dia para os pequenos se divertirem.

A ação visa incentivar a mobilidade sustentável e proporcionar momentos de lazer ao ar livre para as famílias. De acordo com Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel, empresa responsável pelo sistema de bicicletas compartilhadas nas duas cidades da Grande Vitória, as bikes infantis têm como finalidade o lazer e proporcionam uma atividade para toda a família:

“É uma oportunidade para os pequenos e seus familiares explorarem a cidade de uma maneira saudável e divertida, brincando ao ar livre e pedalando com segurança e a comodidade de usar as bicicletas compartilhadas.” Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel

As bicicletas infantis podem ser retiradas nas estações da Praia de Camburi, Jardim Camburi e na Praça dos Namorados, em Vitória, e na estação da Praça do Ciclista, em Vila Velha. Crianças de até 10 anos podem utilizar as bikes infantis, que têm opções com rodinhas fixas e retráteis.

Para que a criançada possa aproveitar em família, os passes diários para as bicicletas de adulto também serão gratuitos no dia 12.

Como usar o serviço?

Quem quiser utilizar o serviço deve fazer o download do app na Play Store ou App Store e procurar por ‘Bike Vitória’ para usar em Vitória, ou ‘Bikes’ para usar tanto em Vitória quanto em Vila Velha.

Ao fazer o cadastro, será solicitado ao usuário o registro de um cartão de crédito, mas nada será cobrado pelo uso das bikes no dia 12, desde que sejam respeitadas as regras de uso. Além disso, as regras de utilização serão as mesmas dos demais dias: é possível fazer quantas viagens quiser de até 75 minutos, depois é preciso devolver a bike, e aguardar 10 minutos antes de pegar outra.

Na Grande Vitória, as bicicletas compartilhadas infantis estão disponíveis em Vitória e Vila Velha, todos os dias da semana, em quatro estações, que funcionam com sistema integrado entre as duas cidades. Ademais, também há 56 estações de bikes para adultos.

O Bike Vitória e o BikES são projetos das prefeituras de Vitória e Vila Velha, respectivamente, gerenciados pela Serttel e desenvolvidos em parceria com o Sicoob e a Unimed Vitória.

Como retirar

Baixe gratuitamente o aplicativo para iPhone ou Android na página: Aplicativo Bike Vitória; Aplicativo BikES (Vila Velha) Digite o número da estação que deseja retirar a bicicleta (disponível no banner); Digite o número da posição da bicicleta escolhida; Confirme a operação e puxe a bicicleta quando a luz verde estiver acesa e o sinal sonoro for emitido.

Valores

Passe diário: R$ 8,00 (válido por 24h)

R$ 8,00 (válido por 24h) Passe mensal: R$ 18,00 (válido por 30 dias)

R$ 18,00 (válido por 30 dias) Passe anual: R$ 120,00 (válido por 1 ano)

R$ 120,00 (válido por 1 ano) Clientes Unimed Vitória e Sicoob têm 10% de desconto na tarifa.

Regras do uso da bicicleta

As estações de compartilhamento funcionam todos os dias , de 6h às 23h para retirada de bicicletas e 24h por dia para devolução .

, de e . Se, ao retirar a bike, o usuário perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma tarifa.

Todos os dias da semana:

A bike pode ser usada por até 75 minutos consecutivos . Após esse período, é preciso dar um intervalo de pelo menos 10 minutos para retirar novamente uma bicicleta para uma nova viagem.

. Após esse período, é preciso dar um para retirar novamente uma bicicleta para uma nova viagem. Viagens com duração de mais de 75 minutos serão tarifadas à parte , no valor de R$ 5,00 por cada 30 minutos excedentes ;

, no valor de ; Tarifas válidas para Passe Diário, Passe Mensal e Passe Anual.

As bicicletas podem ser entregues em qualquer estação . Se ao retirar em Vila Velha , quiser entregar em Vitória , é possível, e vice-versa.

. Se ao retirar em , quiser entregar em , é possível, e vice-versa. A retirada só é permitida na cidade em que o cliente adquirir o passe.

Devolução da bicicleta na estação

Por fim, a devolução da bicicleta pode ser realizada em qualquer estação disponível, 24 horas por dia. Apenas escolha uma posição livre e encaixe-a.