GRAVE: motociclistas morrem após acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Dois motociclistas morreram em uma batida grave entre duas motos na Rodovia ES 166, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Castelo, na tarde desta quarta-feira (16).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e Civil foram acionadas e estão no local. As informações iniciais são de que uma das vítimas seguia sentido à Cachoeiro, e a outra sentido contrário da rodovia, quando bateram de frente.

Motoristas que forem acessar a rodovia precisam ter atenção, pois o trecho está totalmente interditado para o trabalho da perícia. A ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.

