Vítima de acidente de moto trabalhava em empresa de rochas em Cachoeiro

Maurílio Morais da Costa, de 41 anos, vítima de um acidente de moto na Rodovia Fued Nemer, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (15), era funcionário de uma empresa de rochas localizada no mesmo município.

Nas redes sociais, a empresa emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Maurício. “É com muito pesar que comunicamos o falecimento de nosso colaborador Maurílio Morais. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”.

Testemunhas contaram aos policiais que o acidente aconteceu quando uma das motos seguia sentido o distrito de Coutinho à Castelo e a outra motocicleta, vindo em sentido contrário, foi entrar à esquerda e acabou causando a colisão.

O motociclista da outra moto foi socorrido pelo Samu para o hospital do município de Castelo com ferimentos pelo corpo, ficando sob cuidados médicos. O corpo de Maurílio foi removido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

