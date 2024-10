Grêmio x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (4), às 21h30, o Imortal recebe o Fortaleza, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Grêmio x Fortaleza?

Em momentos diferentes no Brasileirão, o confronto entre as duas equipes será transmitido com exclusividade pelo Premiere (Pay-Per-View).

Sobretudo, o Grêmio vem de de empate por 0 a 0 com o Botafogo, na Arena BRB Mané Garrincha, e ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.

Já o Fortaleza, vem de vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Castelão. Atualmente, brigando pelo título do Brasileirão, o Leão do Pici ocupa o 3° lugar do campeonato, com 55 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Grêmio (Renato Gaúcho): Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Kannemann, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê, Soteldo, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite.

Fortaleza (Vojvoda): João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Cardona, Mancuso; Zé Welisson, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes, Lucero.

Grêmio x Fortaleza

Data: 4 de outubro (sexta-feira)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Onde assistir Grêmio x Fortaleza: Premiere (Pay-Per-View)