Greve da limpeza urbana em Cachoeiro entra no segundo dia

Os profissionais da empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda, que presta serviços de limpeza urbana em Cachoeiro de Itapemirim, entraram no segundo dia de greve no município.

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), informou que estão disponíveis para realizar um diálogo com o município.

“A administração do município e da empresa tem que respeitar os trabalhadores. E não existe redução de contrato neste momento. Não vamos aceitar. Vamos sim fazer ação sindical, vamos para a justiça e se o município quiser um diálogo para a suspensão dos avisos, estamos à disposição”, frisa.

O que diz a prefeitura e a empresa?

A prefeitura de Cachoeiro informou que na última segunda-feira (21), a justiça determinou ao Sindilimpe-ES que nao impessa a saída dos caminhões e funcionários para trabalharem, colocando uma equipe própria para recolher o lixo em alguns bairros ontem à noite. O órgão disse ainda que caso não tenha equipe trabalhando nas ruas nesta terça-feira (22), a empresa será multada.

A Corpus Saneamento e Obras informou que continua as tratativas com as partes interessadas para sanar o impasse e restabelecer o serviço o mais breve possível.

“Estamos em busca sempre atender os municípios em que atua com qualidade e eficiência, garantindo a dignidade humana e o acesso básico à serviços essenciais. Porém, após receber Ordem de Serviço de Desmobilização da sua contratante, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, determinando grande redução dos serviços de limpeza e conservação realizados no município, a empresa não teve alternativa senão também reduzir o quadro de colaboradores. A empresa ainda esclarece que continua as tratativas com as partes interessadas para sanar o impasse e restabelecer o serviço o mais breve possível”, informou.