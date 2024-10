Greve dos trabalhadores de limpeza urbana continua em Cachoeiro

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), informou que a greve dos trabalhadores da Corpus Saneamento e Obras, em Cachoeiro, não tem prazo para terminar.

A presidente do Sindilimpe-ES, Evani dos Santos Reis, informou que a greve continuará até que sejam suspensas as demissões.

“A greve continua no horário noturno. Não foi feito nenhum acordo com o município. O sindicato está preitiando uma reunião com o município e a empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda para suspender as 57 demissões. Foi colocada em votação para que se estenda até amanhã. Enquanto a não for resolvida, a greve continuará”, disse.

Leia também: Prefeitura de Alegre promove pesquisa de satisfação

Os serviços que estão suspensos no município de Cachoeiro de Itapemirim são varredura, capina e raspagem, coleta de lixo e paisagismo.