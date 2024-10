Prefeitura de Alegre promove pesquisa de satisfação

Com o intuito de buscar melhorias nos atendimentos dos serviços públicos no município, a Prefeitura de Alegre, no Caparaó, está realizando mais uma pesquisa de satisfação.

A pesquisa é realizada por meio da Unidade Central de Controle Interno (UCCI). Os temas são: Pronto Socorro Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e Postos de Saúde da Cidade.

Leia Também: Festa do Café promete agitar o próximo final de semana em Alegre

O alegrense pode participar e contribuir para o desenvolvimento do município. Os interessados em contribuir, devem acessar o site da prefeitura, alegre.es.gov.br, ou clicando AQUI.