Greve na limpeza urbana: pontos já acumulam lixo em Cachoeiro

Após os funcionários da empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda entrarem em greve na última segunda-feira (21), alguns pontos de coleta em Cachoeiro de Itapemirim já apresentam acumulados de lixos.

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), Evani dos Santos Reis, a greve é em decorrência de que 57 funcionários estão em riscos de serem demitidos.

Procurada, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a justiça determinou ao sindicato que liberasse a saída dos caminhões e funcionários da empresa Corpus para trabalharem, e que na noite da última segunda-feira (21), foi colocada uma equipe própria da prefeitura para recolher o lixo em alguns bairros do município. Além disso, ressaltou que caso nenhuma equipe esteja trabalhando nas ruas nesta terça-feira (22), a empresa Corpus será multada.

Os serviços que estão suspensos no município desde a manhã da última segunda-feira são: varredura, capina e raspagem, coleta de lixo e paisagismo.