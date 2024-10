Passeata antirracismo irá ocorrer em Guaçuí no próximo sábado (26)

Moradores do município de Guaçuí, no Caparaó, estão se organizando para promover uma marcha antirracista pelas principais ruas da cidade, no próximo sábado (26).

A manifestação foi motivada após um vídeo com teor injurioso ser divulgado nas redes sociais nas últimas semanas.

No vídeo de apenas 26 segundos, gravado na semana anterior ao 1º turno das eleições, que ocorreu no último dia 6 de outubro, é possível ver que três homens caçoam dos eleitores que possivelmente iriam votar em algum candidato que não fosse o escolhido por eles.

O movimento intitulado “Passeata Racismo Aqui, Não,” estará realizando a manifestação no próximo sábado, dia de outubro, com saída prevista da frente da Prefeitura, no centro da cidade, a partir das 12 horas. Camisas estão sendo confeccionadas para serem usadas no dia, interessados devem entrar em contato pelo número (28) 99903-5994.